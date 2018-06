Учительнице, уволенной из-за фото в купальнике, предложили вернуться в школу

Наша шикарная Виктория, записывайтесь скорее @plussizeomsk осталось правда пару мест на июнь, уже ведём запись на июль!!#plussizeblogger #plussizefashion #plussizestyle #plusmodel #plussize #модельноеагентство #модельноепортфолио #модельноеагентствоомск #модельноеагентство

A post shared by 🦋🦋🦋EKATERINA🦋🦋🦋BREDOVA🦋🦋🦋 (@katuushhaa) on Jun 7, 2018 at 5:23am PDT