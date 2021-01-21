Взяточника в Карелии оштрафовали на миллион рублей

Судебные приставы вынудили коммерсанта выплатить крупный штраф за коррупцию, сообщили в УФССП Карелии.

В январе 2020 года житель Карелии незаконно передал лицу, работающему в управлении коммерческой организации, подкуп за совершение действий в его интересах. Взяткой мужчина хотел гарантировать для организации, где он является учредителем, заключение договора на оказание ремонтных услуг.

В начале октября прошлого года судебным приставам из Сегежского горсуда поступил исполнительный лист о применении к гражданину штрафа за коррупцию в размере 1 миллиона рублей.

Далее судебный пристав возбудил исполнительное производство. Должнику вручили постановление и разъяснили, что, если штраф не будет оплачен, то наказание вполне могут заменить на более суровое. В том числе на реальный срок - до восьми лет лишения свободы.

Время для добровольной оплаты штрафа сотрудники службы установили до 12 ноября включительно. В итоге должник выплатил штраф в полном объеме.