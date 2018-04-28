Учредитель "Ремстройкомплекта", занимавшегося ремонтом дорог в Петрозаводске, арестован

В столице Карелии арестован Игорь Чичин, владелец питерской фирмы "Ремстройкомплект", ремонтировавшей петрозаводские дороги.

Петерубургского бизнесмена, учредителя ООО "Ремстройкомплект" Игоря Чичина арестовали в связи с резонансным уголовным делом теперь уже бывших руководителей управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина и Игоря Новокшонова.

Их взяли под стражу в начале июня 2017 года по обвинению в получении крупных взяток от определенных, преимущественно, питерских фирм. Последним они помогали "победить" при проведении госзакупок на проектирование схем организации дорожного движения, строительство и содержание региональных дорог. За это они получили, по версии следствия, "откаты" – взятки от 10% до 30% от суммы контрактов. В итоги им вменяется получение взяток на 7,3 млн рублей. Не исключено, что эта сумма может увеличиться.

Предположительно, две трети от суммы взяток Никитин и Новокшенов передавали Чичину.

Подробности- в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".