Учреждения здравоохранения Карелии проводят медицинский осмотр граждан, пребывающих в запасе

Эту процедуру можно пройти до 1 ноября 2022 года на базе поликлиник по месту жительства.

Порядок организации медосмотра жителей утверждён совместным приказом министра здравоохранения республики и военкома Карелии.

Пребывающие в запасе граждане могут обратиться в военный комиссариат, если у них ухудшилось здоровье из-за ранее имевшегося заболевания, появились новые хронические болезни, есть острые состояния, влекущие временную негодность к службе. Например, в военкомат могут обратиться лица с группой годности «В» с прогрессирующим заболеванием и в рамках военно-врачебной комиссии решить вопрос об изменении категории годности.

Фельдшер военкомата рассматривает заявление и выдаёт направление в поликлинику. Врач в поликлинике осматривает пациента, при необходимости назначает обследование, подтверждает диагноз. По результатам осмотра военно-врачебная комиссия принимает решение о наличии у гражданина определённой категории, которая соответствует его состоянию здоровья.

— Для граждан, пребывающих в запасе, создана «зелёная улица» для прохождения медицинского осмотра. Минуя регистратуру, они обращаются напрямую к заведующему поликлиникой, который их отводит к специалисту. Учреждения здравоохранения Карелии работают в обычном режиме, — отметила заместитель министра здравоохранения республики Галина Матвеева.