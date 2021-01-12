Удалось выяснить, сколько россиян удовлетворено жизнью

Эксперты ВЦИОМ выяснили, насколько россиянам нравится их жизнь.

Почти половина (47%) россиян к концу 2020 года были чаще удовлетворены или частично удовлетворены жизнью, которую они ведут, об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на ВЦИОМ.

Отчасти удовлетворены, а отчасти нет своей жизнью 25% опрошенных. Недовольны своей жизнью оказались 26% респондентов.

Опрос проводился 27 декабря по телефону. Участие приняли 1,6 тыс. россиян от 18 лет.

Индекс удовлетворенности жизнью составил 46 пунктов, отмечает ВЦИОМ. Это на шесть пунктов ниже, чем в декабре 2019 года.

Большая часть россиян (48%) назвали ситуацию в России скорее плохой. 47% считают ее скорее хорошей. Вместе с тем, индекс оценок экономической ситуации в декабре составил 24 пункта. Это на два пункта выше, чем в ноябре 2020 года. Положительно экономическую ситуацию оценили 15% опрошенных. Средние оценки поставили 45% россиян, а отрицательные — 36%.