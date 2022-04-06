Ударят ли санкции по интернету в Карелии

Замедлится ли «карельский Интернет» и будет ли он дорожать из-за влияния западных санкций на фоне российской «спецоперации» на Украине.

Провайдеры допускают подорожание интернета в Карелии, но обещают сохранить стабильность работы Сети. В то же время скорость доступа к привычным ресурсам зависит не только от них: ключевую роль здесь играют владельцы серверов, которые «раздают» информацию пользователям. При этом хозяева российских серверных мощностей тоже зависят от импортного «железа», без модернизации которого доступ к сервисам может замедлиться.

После начала «спецоперации» российских войск на Украине в отношении РФ были введены западные санкции, которые в том числе жестко ограничили доступ к зарубежной технике. При этом в настоящее время компании-провайдеры максимально зависят от импортного оборудования. Представители карельских фирм утверждают, что технику им поставляет в основном Китай, который продолжает отгрузку товара. В то же время региональные интернет-эксперты утверждают, что проблемой для рынка может стать массовый отток «айтишников», от деятельности которых зависит устойчивость индустрии.

«Столица на Онего» задала вопросы интернет-провайдерам Карелии о том, что станет с интернетом в республике на фоне санкционнного давления на Россию.

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