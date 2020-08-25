Порадуйте ребенка удобным и красивым креслом к новому учебному году

Ваш ребёнок проводит много времени за уроками?

Пришло время позаботиться о его рабочем месте. Ведь только эргономичное кресло способствует формированию здоровой осанки и обеспечивает максимальный комфорт.

Удобное кресло – это когда домашние задания выполняются охотно, а новый материал усваивается быстрее. Больше ничто не отвлекает от учёбы.

Оборудовать рабочее место школьника можно не просто комфортно, но и стильно. Вашему ребёнку понравится эффектная мебель "как у взрослых". А выбрать кресло можно, не выходя из дома – в интернет-магазине "Сделано в Карелии". У нас представлены модели от магазина "ОФИС-КЛАБ" для младших и старших школьников, а также студентов. И что особенно приятно – доставка по Петрозаводску бесплатная.

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