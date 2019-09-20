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Новости. Общество
11:30, 20 Сентября 2019
фото: Правительство Карелии

УФАС Карелии не нашло серьезных нарушений при проведении аукциона по проектированию корпуса БСМП

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии не выявило серьезных нарушений закона при проведении аукциона для выбора проектировщика нового корпуса Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Об этом ведомство сообщило «Вестям Карелии», отвечая на вопрос о результатах рассмотрения жалобы одного из участников аукциона.

Компания "Эн-Системс", которая претендовала на этот контракт, осталась недовольна действиями Управления капитального строительства Карелии при проведении аукциона.

Как сообщили в УФАС, комиссия, которая рассматривала жалобу, признала обоснованной только часть претензий технического характера. По мнению комиссии, эти недочеты можно устранить при подписании контракта с победителем, поэтому нет оснований для отмены результатов аукциона.

Подробнее о ситуации с проектированием корпуса БСМП, читайте в материале деовой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сергей
2019-09-20 11:38:47
"...При определении победителя учитывалось не только предложение по цене, но и ряд других критериев. Поэтому другие претенденты, предлагавшие сделать ту же работу дешевле, не смогли выиграть в конкурс...."
Опять в темную! Хотелось бы знать - каких критериев?? А то напрашивается сумма отката!
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