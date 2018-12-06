УФАС Карелии объявил о вакансии

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия объявлен конкурс на должность ведущего специалиста-эксперта.

По данным ведомства, в конкурсе могут принять участие лица, имеющие: российское гражданство, высшее профессиональное образование (по специальностям: юриспруденция, государственное и муниципальное управление или экономическое).

Требований к предъявлению стажа нет.

Документы для участия в конкурсе принимаются в срок до 26 декабря 2018 года по адресу: наб. Варкауса, 1А, Петрозаводск.