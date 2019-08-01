УФАС Карелии поддержало 41 жалобу бизнеса о нарушениях при госзакупках из 146

Антимонопольная служба Карелии в первом полугодии признало обоснованной 41 жалобу предпринимателей на действия организаторов государственных и муниципальных закупок – это всего 28% от общего количества поступивших заявлений.

Такая статистика приведена в отчете УФАС по Карелии об итогах работы в первом полугодии.

"За отчетный период в Карельское УФАС поступило 146 жалоб на действия заказчиков (федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления), из них 36 жалоб было возвращено, 6 отозвано заявителями. Признаны обоснованными - 41, необоснованными – 63 жалобы", - говорится в документе.

По результатам рассмотрения жалоб выдано и исполнено 21 предписание УФАС в адрес государственных и муниципальных заказчиков, пишут "Вести Карелии".

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