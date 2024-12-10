УФАС оштрафовало сотового оператора за рассылку рекламы жителю Карелии

Житель Карелии отказался от рассылок, но сотовый оператор направил ему предложение на электронную почту.

Карельское УФАС признало МегаФон нарушившим Закон о рекламе — сотовый оператор прислал рекламу без согласия абонента, сообщил сайт ведомства.

В антимонопольный орган обратился гражданин с жалобой на рекламу компании «МегаФон». Заявителю на электронную почту поступило предложение о помощи в регистрации товарного знака.

УФАС Карелии установило, что компания направила рекламу после подключения абонентом услуги об отказе от предложений оператора в sms, mms, e-mail-сообщениях и звонках.

Антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и оштрафовала сотового оператора.

Компания «МегаФон» нарушение устранила, прекратив направлять рекламу заявителю.

Штраф поступил в федеральный бюджет, отметили в карельском УФАС.