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УФСИН в Карелии будет следить за бывшими заключенными, освобожденными из колоний по УДО

Новости. Общество
18:00, 17 Мая 2021
фото: © УФСИН по Карелии
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У сотрудников сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Карелии появились новые полномочия, сообщили в ведомстве.

Указом президента РФ служба исполнения наказаний определена специализированным государственным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контроль за лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказаний.

С апреля 2021 года сотрудники УФСИН контролируют бывших заключенных, которые по решению суда вышли из мест лишения свободы раньше положенного срока. До этого эти функции были закреплены за органами внутренних дел, и занимались этим участковые.

В настоящее время в уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН находится 357 дел условно-досрочно освобожденных осужденных. Сотрудники контролируют их поведение, исполнение ими обязанностей, возложенных решением суда, оказывают помощь в решении вопросов трудоустройства, оформления документов, жилищных и иных проблем.

В 2020 году из колоний Карелии освободились по УДО около 380 человек.

Ранее сообщалось, заключенные Карелии принимают заказы на эксклюзивные подарки.

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