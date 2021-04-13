Заключенные Карелии принимают заказы на эксклюзивные подарки (ФОТО)

Эксклюзивные сувениры изготавливают в колониях Карелии по желанию заказчика и индивидуальным эскизам, сообщили в УФСИН республики.

Одно из популярных направлений производственной деятельности исправительных учреждений Карелия — изготовление сувенирной продукции. Каждое изделие уникально, выполняется вручную с использованием только натуральных материалов: дерева, камня.

Исправительными учреждениями Республики Карелия выпускается широкий ассортимент сувенирной продукции из дерева — шкатулки, шахматы, шашки, нарды, вывески, резные панно и фигуры, кухонные наборы, тарелки, корабли, макеты церквей и многое другое. С 2018 года освоен выпуск изделий из камня: часы, подставки, настольные игры и многое другое.

Главным преимуществом продукции является неповторимость, ведь ни одно изделие не похоже на другое, даже если выполнена в едином стиле. Над созданием эксклюзивных изделий трудятся резчики и шлифовщики по дереву, столяры, каменщики.

Широко развито производство различной сувенирной продукции в ИК-1 УФСИН России по Республике Карелия. Также изготовлением изделий из камня и дерева занимаются осужденные в ЛИУ-4, ИК-7 и ИК-9.

Всю продукцию, изготавливаемую учреждениями УФСИН Карелии, можно заказать по желанию заказчика и индивидуальным эскизам.