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Заключенные Карелии принимают заказы на эксклюзивные подарки (ФОТО)

Новости. Общество
17:40, 14 Апреля 2021
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Эксклюзивные сувениры изготавливают в колониях Карелии по желанию заказчика и индивидуальным эскизам, сообщили в УФСИН республики.

Одно из популярных направлений производственной деятельности исправительных учреждений Карелия — изготовление сувенирной продукции. Каждое изделие уникально, выполняется вручную с использованием только натуральных материалов: дерева, камня.

 

Исправительными учреждениями Республики Карелия выпускается широкий ассортимент сувенирной продукции из дерева — шкатулки, шахматы, шашки, нарды, вывески, резные панно и фигуры, кухонные наборы, тарелки, корабли, макеты церквей и многое другое. С 2018 года освоен выпуск изделий из камня: часы, подставки, настольные игры и многое другое.

Главным преимуществом продукции является неповторимость, ведь ни одно изделие не похоже на другое, даже если выполнена в едином стиле. Над созданием эксклюзивных изделий трудятся резчики и шлифовщики по дереву, столяры, каменщики.

Широко развито производство различной сувенирной продукции в ИК-1 УФСИН России по Республике Карелия. Также изготовлением изделий из камня и дерева занимаются осужденные в ЛИУ-4, ИК-7 и ИК-9.

Всю продукцию, изготавливаемую учреждениями УФСИН Карелии, можно заказать по желанию заказчика и индивидуальным эскизам.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-04-14 18:00:06
Неплохо смотрятся сувениры. А вот на свободе, видимо, уже мало кто способен чувствовать и создавать прекрасное.
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