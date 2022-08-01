Уголовное дело завели на девушку, которая разместила в соцсети интимные фото своей знакомой в Карелии

Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело против жительницы Питкяранты за «нарушение неприкосновенности частной жизни» ее знакомой.

Такое обвинение ей предъявлено по ч. 1 ст. 137 УК РФ.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в июле 2022 года 21-летняя подозреваемая разместила в социальной сети «личные фотографии интимного характера своей сверстницы, то есть незаконно распространила сведения о ее личной жизни», говорится в сообщении.