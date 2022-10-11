Полиция Петрозаводска просит помощи в поиске подозреваемой в краже (ВИДЕО)

Уголовному розыску Петрозаводска нужны осведомители на условиях конфиденциальности.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска ищут женщину, которая попала в объектив видеокамеры.
Ее подозревают в краже в одном из торговых центров города.
Всех, кто знает, где искать подозреваемую, просит сообщать эти данные по номеру телефона: 8 911-050-98-02.
Конфиденциальность гарантируется.
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