Полиция Петрозаводска просит помощи в поиске подозреваемой в краже (ВИДЕО)

Уголовному розыску Петрозаводска нужны осведомители на условиях конфиденциальности.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска ищут женщину, которая попала в объектив видеокамеры.



Ее подозревают в краже в одном из торговых центров города.



Всех, кто знает, где искать подозреваемую, просит сообщать эти данные по номеру телефона: 8 911-050-98-02.



Конфиденциальность гарантируется.