Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
13:18, 29 Марта 2018

Угонщик из Карелии, пивший на свиноферме, получил "условку"

По теме

Жителю Петрозаводска грозит 15 лет колонии за убийство сожительницы
29.03.18 14:51
Финляндия экстрадировала обвиняемого в приготовлении к сбыту психотропных веществ в Карелии
29.03.18 12:18
ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в краже
29.03.18 12:06
Все новости
Загрузка...

Житель Пудожа осужден за угон автомобиля и нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, Пудожский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)) и ч. 2 ч. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В июле 2017 года в вечернее время подсудимый употреблял с приятелем спиртные напитки на территории свинофермы в Пудоже, после чего через незапертую дверь проник внутрь принадлежащей собственнику фермы автомашины марки "Мерседес", нашел в бардачке штатный ключ и завел автомобиль. На угнанной машине он вместе с приятелем поехал в поселок Ново-Стеклянное, где продолжил распивать спиртное.

Ближе к утру угонщик в состоянии алкогольного опьянения отправился в обратный путь, чтобы вернуть автомобиль на место, однако не справился с управлением и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил тяжелые травмы, также был поврежден автомобиль.

Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Также с него взыскали 31,6 тысяч рублей, затраченных на лечение потерпевшего. Ущерб, причиненный собственнику автомобиля, осужденный возместил добровольно.

По теме

Жителю Петрозаводска грозит 15 лет колонии за убийство сожительницы
29.03.18 14:51
Финляндия экстрадировала обвиняемого в приготовлении к сбыту психотропных веществ в Карелии
29.03.18 12:18
ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в краже
29.03.18 12:06
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-03-29 14:50:11
А , чо свинью не съели , не закусили. Аппетитная свинья на фото .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 5
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 9
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:52
Без политики
Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
Специалисты рассказали о всех преимуществах автомобиля Skoda Rapid.
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
Сегодня 10:56
Левин и его ружья 4
Сегодня 10:19
"Пошла за счастьем…" 1
28.03.2018 10:31
архив чтиво

Медиа

Акция скорби по погибшим в Кемерово. День второй
Сегодня 09:39
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»