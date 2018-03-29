Угонщик из Карелии, пивший на свиноферме, получил "условку"

Житель Пудожа осужден за угон автомобиля и нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, Пудожский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)) и ч. 2 ч. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В июле 2017 года в вечернее время подсудимый употреблял с приятелем спиртные напитки на территории свинофермы в Пудоже, после чего через незапертую дверь проник внутрь принадлежащей собственнику фермы автомашины марки "Мерседес", нашел в бардачке штатный ключ и завел автомобиль. На угнанной машине он вместе с приятелем поехал в поселок Ново-Стеклянное, где продолжил распивать спиртное.

Ближе к утру угонщик в состоянии алкогольного опьянения отправился в обратный путь, чтобы вернуть автомобиль на место, однако не справился с управлением и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил тяжелые травмы, также был поврежден автомобиль.

Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Также с него взыскали 31,6 тысяч рублей, затраченных на лечение потерпевшего. Ущерб, причиненный собственнику автомобиля, осужденный возместил добровольно.