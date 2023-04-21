Уход за парками, цветниками и спортплощадками обойдется Петрозаводску в 26 млн рублей

На содержание объектов внешнего благоустройства столицы Карелии выделено около 26 млн рублей.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», на уход за городской набережной Онежского озера, парками и скверами, газонами и цветниками, лестничными спусками и спортивными площадками выделено около 26 млн рублей. Такова начальная стоимость контракта, который собирается заключить администрация карельской столицы с победителем торгов.

В течение какого времени будет подрядчик должен будет ухаживать за городскими объектами внешнего благоустройства, знает «Московский комсомолец в Карелии».