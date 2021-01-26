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Ухудшение ситуации в оптовой торговле в Карелии ожидает более 40% руководителей компаний

Новости. Общество
09:46, 27 Января 2021
фото: pixabay
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Объемы товарооборота и продаж в натуральном выражении в сфере оптовой торговли в Карелии снизятся в первом квартале 2021 года, считает более 40% руководителей компаний.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом обследования конъюнктуры и деловой активности организаций отрасли.

Увеличение товарооборота прогнозирует каждая третья компания, рост продаж – более 38% участников опроса.

Рост прибыли ожидает 28,6% организаций отрасли.

Какие причины назвали руководители компаний, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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