Ухудшение ситуации в оптовой торговле в Карелии ожидает более 40% руководителей компаний

Объемы товарооборота и продаж в натуральном выражении в сфере оптовой торговли в Карелии снизятся в первом квартале 2021 года, считает более 40% руководителей компаний.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом обследования конъюнктуры и деловой активности организаций отрасли.

Увеличение товарооборота прогнозирует каждая третья компания, рост продаж – более 38% участников опроса. Рост прибыли ожидает 28,6% организаций отрасли. Какие причины назвали руководители компаний, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".