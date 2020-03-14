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Ухудшилось состояние 16-летней девочки, которую сбил гонщик в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
20:30, 15 Марта 2020
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Девушку, пострадавшую в аварии на проспекте Ленина, перевели в реанимацию.

Как сообщила исполняющая обязанности главного врача БСМП Наталья Алонцева, состояние девушки из-за полученных травм характеризуют как тяжелое.

"Накануне состояние 16-летней девушки, пострадавшей в аварии на проспекте Ленина, ухудшилось и из общей палаты ее перевели в реанимацию", - сообщила Алонцева корреспондентам "ГТРК "Карелия".

Напомним, авария произошла вечером 10 марта на проспекте Ленина в 21.55 – автомобили Kia Rio и Mercedes устроили "гонки" и столкнулись. Автомобиль Kia от удара вынесло за пределы проезжей части на тротуар, где находились два пешехода – 16 -летняя девочка и 47-летняя женщина. Пешеходы получили травмы и были доставлены в БСМП.

Девочка получила множественные серьезные травмы: переломы, ушибы, разрывы, и сейчас она находится в тяжелом состоянии.
Следком Карелии инициировал перед надзорным ведомством вопрос о передаче материалов проверки о ДТП. В рамках проверки будут тщательно проверены все обстоятельства случившегося и принято процессуальное решение.

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Комментарии

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2020-03-15 20:50:20
Это очень нехорошо. Иногда думаю, что Рамзан прав.
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