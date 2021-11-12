Указ о статусе Карелии как территории Крайнего Севера оказался неожиданностью для властей республики

Правительство и парламент Карелии ничего не знали об отмене указа президента России, согласно которому территории республики отнесены к районам Крайнего севера и приравненным к ним местностям.

Это следует из реакции депутатов и представителей правительства республики на публикации в СМИ. По их словам, о документе, вызвавшем бурную реакцию среди жителей региона, они узнали из публикаций в интернете.

Президент России Владимир Путин 12 ноября подписал указ, согласно которому, с 1 января 2022 года признается утратившим силу принятый в 1993 году указ тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям».

Сегодня на заседании совета Законодательного собрания народные избранники поинтересовались у представителя правительства в парламенте Юрия Шабанова, какие последствия может иметь этот документ для «северных» льгот — надбавок к зарплатам и праве досрочного выхода на пенсию, которыми пользуются жители республики. Шабанов ответил, что в правительстве смогут дать ответ на этот вопрос только после того, как получат разъяснения в Минфине России.

По предположениям представителей органов власти Карелии, указ Путина может иметь формальный характер, то есть Карелия останется территорией, приравненной к Крайнему Северу, но этот статус будет закреплен другим нормативно-правовым актом.