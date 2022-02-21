Украина стала одним из импортеров лесоматериалов из Карелии в январе 2022 года

Сотрудники Россельхознадзора за первый месяц этого года проверили более 167 тысяч кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта в более чем 23 страны мира, сообщили в пресс-службе управления.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора в Карелии проконтролировало в январе 2022 года порядка 167,5 тысяч кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта в более чем 20 стран мира.

Специалисты управления осмотрели продукцию, отобранные ими образцы прошли лабораторную экспертизу в Карельском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Управление выдало около четырех с половиной тысяч фитосанитарных сертификатов.

Экспортерами лесоматериалов из Карелии стали Египет, Израиль, Китай, Бельгия, Нидерланды, Латвия, Литва, Индия, Республика Корея, Польша, Словацкая Республика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Украина, Германия, Финляндия, Эстония, Япония, Беларусь, Молдова, Турция, Ирак и Кувейт.