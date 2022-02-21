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Украина стала одним из импортеров лесоматериалов из Карелии в январе 2022 года

Новости. Общество
10:05, 22 Февраля 2022
фото: © ТАСС / Юрий Белинский

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Сотрудники Россельхознадзора за первый месяц этого года проверили более 167 тысяч кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта в более чем 23 страны мира, сообщили в пресс-службе управления.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора в Карелии проконтролировало в январе 2022 года порядка 167,5 тысяч кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта в более чем 20 стран мира.

Специалисты управления осмотрели продукцию, отобранные ими образцы прошли лабораторную экспертизу в Карельском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Управление выдало около четырех с половиной тысяч фитосанитарных сертификатов.

Экспортерами лесоматериалов из Карелии стали Египет, Израиль, Китай, Бельгия, Нидерланды, Латвия, Литва, Индия, Республика Корея, Польша, Словацкая Республика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Украина, Германия, Финляндия, Эстония, Япония, Беларусь, Молдова, Турция, Ирак и Кувейт.

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Комментарии

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Слепой
2022-02-22 13:00:08
Да уж,когда то были и лесхозы и вывоз древесины контролировался , нынче, всё опустилось по понятиям...разворовывают Карелию и её богатства кучка приспособленцев, откуда они берутся?
Кеша
2022-02-22 11:40:51
Вывозят лес,а бюджет копейки получает, своего производства из кругляка , нормального , не смогли организовать, вот и исчезают деньги в офшорах нашего народного достояния...
лесоруб
2022-02-22 10:34:31
Хрен им теперь, а не лес
кир
2022-02-22 10:49:29
лесоруб, согласен. Другими словами написал - не публикуют.
экcперд
2022-02-22 10:26:33
Стала и перестала.
кир
2022-02-22 12:35:54
экcперд, ни триста нет предавали Россию. Всё нянчились с "братским народом".
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