Украина ужесточила санкции против России

Правительство Украины ужесточило санкции против России, запретив ввоз из России в Украину пшеницы, ржи и подсолнечного масла.

Соответствующее постановление от 29 марта 2021 года опубликовано на сайте кабинета министров, передает Лента.ру.

В приложении к документу говорится, что перечень запрещенных к ввозу на Украину товаров пополнился газетной и туалетной бумагой, крафт-бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями, моющими средствами, ящиками, коробками, мешками, пакетами, инструментами для бурения, колесами и их частями и другим.

Постановление вступит в силу через десять дней после опубликования.

В феврале замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что в 2020 году Киев резко сократил экономическую зависимость от Москвы. Импорт снизился сразу на 35 процентов, до 8,4 процента в общей структуре, а экспорт составил только 5,5 процента.

Ряд стран, в том числе Украина, США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные экономические меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Россия неоднократно указывала, что не имеет отношения к вооруженному противостоянию, а присоединение Крыма прошло на законных основаниях, и вводила контрсанкции, в том числе эмбарго на ввоз ряда продуктов. Ограничения неоднократно продлевались.