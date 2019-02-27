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Новости. Общество
19:40, 27 Февраля 2019
фото: РИА Новости / Стрингер

Украинские музыканты отказались от "Евровидения"

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Скандал вокруг украинских участников "Евровидения" набирает обороты. Группа Kazka, занявшая третье место в национальном отборе на песенный конкурс, отказалась ехать в Тель-Авив.

Киеву некого посылать на "Евровидение". Участвовавшие в национальном отборе на конкурс музыканты один за другим снимают свои кандидатуры. 

"Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на "Евровидении". Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор", – написали музыканты на своей странице в Instagram.

Исполнители подчеркнули: это окончательный ответ на предложение Национальной общественной телерадиокомпании. При этом, по словам музыкантов, они не отказываются от своей главной цели – нести украинскую культуру миру. Если их выберут в следующем году, они обязательно примут участие в конкурсе, пишет издание "Дни.ру".

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