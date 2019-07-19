"Уличный красава" приедет в Петрозаводск

В Петрозаводске пройдет городской этап Всероссийской футбольной акции "Уличный красава – 2019", в котором могут принять участие команды дворовых и школьных игроков, сообщили в мэрии города.

Соревнования предназначены для двух возрастных категорий — 14−15 и 16−17 лет. К участию НЕ допускаются официальные и профессиональные коллективы - и в этом особенность их "уличного" формата.

В составе команды должны быть пять основных и два запасных игрока. Турнир состоит из четырёх этапов: муниципального, регионального; затем команды встретятся в столицах федеральных округов, а финал уже пройдёт на стадионе "Фишт" в Сочи.

Принять участие в турнире может каждый любитель футбола. Для этого нужно собрать свою команду и до 1 августа зарегистрировать ее на сайте.