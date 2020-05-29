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Уличный скалодром появится на территории детско-юношеского центра в Петрозаводске

Новости. Спорт
18:40, 29 Мая 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив
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ДЮЦ приступил к обустройству на своей территории уличного скаутского городка, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В 2020 году по итогам конкурса Фонда президентских грантов региональная детская общественная организация "Скауты Карелии" получила 2,86 млн рублей на реализацию молодёжного проекта.

Благодаря этому на территории детско-юношеского центра появится городок для занятий. Главным элементом площадки станет скалодром-тренажёр, оснащенный системами нижней страховки и защиты от несанкционированного использования.

Также в городке будут установлены элементы для проведения веревочных испытаний и крытое костровое место (бивуак).

Работы планируют завершить летом.

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