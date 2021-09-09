Улицу Анохина в центре Петрозаводска перекрыли из-за земляных работ (ФОТО)

С 11 сентября изменилась схема движения транспорта на перекрестке улицы Анохина и проспекта Ленина в Петрозаводске.

По информации ООО «Техпромстрой», с 11 сентября с 9.00 изменилась схема движения транспорта в центре Петрозаводска. Закрыт проезд на участке улицы Анохина напротив дома № 24.

Ограничения связаны с земляными работами при строительстве ливневой канализации. Ориентировочно они займут менее двух недель.

В Госавтоинспекции Петрозаводска призывают водителей быть внимательными на указанном участке, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.