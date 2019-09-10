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Новости. Общество
12:54, 10 Сентября 2019
фото: © Google.Maps

Улицу Университетскую в Петрозаводске расширят до 4-х полос

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Власти Петрозаводска подтвердили планы расширения участка улицы Университетская напротив ТРЦ "Лотос Плаза".

Это следует из проекта изменений в бюджете города на 2019 год.

Согласно документу, планируется выделить 150 тыс. рублей на разработку проектной документации для реконструкции улицы.

Какой участок планируется расширить, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2019-09-10 15:06:35
Такой густонаселенный район шо по 2-м полосам никак? :)
Такое очущение складывается, шо благоустроители и благоукрасители нашего прекрасного города в последние сутки склонные понапланировать каких то путяков. Прям не знаю :( Может "ГМО" нехорошее в столовке скушали и теперь от несварения плохо себя имеют?
однозначно
2019-09-10 13:49:19
Куркулятине стало тесно
Гость
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