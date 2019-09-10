Улицу Университетскую в Петрозаводске расширят до 4-х полос

Власти Петрозаводска подтвердили планы расширения участка улицы Университетская напротив ТРЦ "Лотос Плаза".

Это следует из проекта изменений в бюджете города на 2019 год.

Согласно документу, планируется выделить 150 тыс. рублей на разработку проектной документации для реконструкции улицы.

Какой участок планируется расширить, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".