Улицу Университетскую в Петрозаводске расширят до 4-х полос

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Власти Петрозаводска подтвердили планы расширения участка улицы Университетская напротив ТРЦ "Лотос Плаза".
Это следует из проекта изменений в бюджете города на 2019 год.
Согласно документу, планируется выделить 150 тыс. рублей на разработку проектной документации для реконструкции улицы.
Какой участок планируется расширить, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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