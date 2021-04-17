Улицы Петрозаводска подметают и моют после зимы – смет вывозится круглосуточно (ФОТО)

К работе в разных районах города привлечены техника и мобильные бригады, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО «ТехРент» подметает и моет проезжие части и тротуары Петрозаводска круглосуточно, пояснили в администрации города.

В воскресенье днём в разных районах было задействовано около двух десятков специализированных машин.

Мобильные бригады работают возле остановочных комплексов, пешеходных переходов и в труднодоступных для техники местах.

С газонов, дорог и тротуаров подрядчик вывозит смёт и мусор.





В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру – 051.