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Новости. Общество
13:18, 15 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

"Нереальные цифры на деле оборачиваются преступлением против жителей республики"

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Депутат Законодательного собрания Карелии, лидер карельского отделения КПРФ Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты не будут поддерживать проект бюджета республики на 2019 год.

Как сказал Ульянов, в КПРФ изучили и обсудили проект республиканского бюджета на 2019 год. Накануне состоялось заседанию бюро республиканского комитета КПРФ, на котором было принято решение этот документ не поддерживать.

"Представители правительства заявляют, что сформировать профицитный бюджет их вынуждает федеральный центр. То есть они сами сознаются, что документ не имеет ничего общего с реальным положением дел в Карелии, это просто подгонка цифр, чтобы угодить Минфину Российской Федерации", - сказал Евгений Ульянов.

"Объясните, как можно принимать профицитный бюджет, когда в районах от нехватки средств закрываются школы, детские сады, филиалы колледжей, отделения больниц и т.д.? Как можно принимать профицитный бюджет, если у нас в районах люди возят покойников в морг за свой счет за 200 километров? Если у нас между деревнями не ездят автобусы, и люди вообще оторваны от мира?" – возмутился он.

По его словам, в Карелии - глубокий кризис. С каждый годом он усугубляется. Этот бюджет не решает ни одну из социальных проблем. Наоборот, ухудшает и без того сложное положение. Этот документ поддерживать нельзя.

"Да, сегодня нарисуют  нереальные цифры, отчитаемся перед Москвой, что в Карелии денег больше, чем нужно. Лишние даже появились. Но завтра мы поедем в свои округа, и там люди спросят, как дальше жить. Предлагаю бюджет в таком виде не принимать. Отдать в правительство на доработку. Сократить расходы на государственное управление. Сформировать бюджет, исходя из реальных потребностей социальной сферы", - сказал лидер карельских коммунистов.

"Не надо бояться Москвы и писать филькины грамоты, чтобы отчитаться перед федеральным центром. Предлагаю показать реальное положение дел в республике. Уверен, это лучше, чем обманывать, в том числе, собственный народ", - добавил Евгений Ульянов.

Напомним, бюджет в итоге был принят в первом чтении большинством голосов. 

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Комментарии

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Кирилл
2018-11-15 14:38:13
нет денег плохо, есть - плохо. такая ситуация возможна только в одной стране мира.
Bиталий
2018-11-15 14:45:54
Кирилл,
Это в точку попали,Кирилл!
Ясен пень ,нЕкому нынче думать: как и что делать, фиктивные "гос.службы" штампуют неумех, аппарат управления полуграмотный ,в общем дали дуракам дорогу,уж извиняюсь...
кир
2018-11-15 14:06:43
За любым смутьяном готовы идти. Ульянов и сам не семи пядей во лбу и не знает как нужно управлять в сложных условиях.
Бриг
2018-11-15 13:27:32
Хоть один в здравом уме и твёрдой памяти и остался . Нормальные и адекватные люди в этом парламенте изчезли уже давно , а может их и не было вовсе .
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