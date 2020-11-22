Ульянов предложил закрепить в Конституции Карелии прямые выборы глав муниципальных образований

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов выступил за возвращение прямых выборов глав муниципальных образований и закрепления этой нормы в Конституции.

В Карелии рабочая группа по внесению изменений в Конституцию республики, созданная при региональном Заксобрании, закончила первый этап сбора предложений. Они касаются блока "Государственное и муниципальное управление".

Одно из них внес депутат карельского парламента, лидер фракции КПРФ и руководитель регионального партийного отделения Евгений Ульянов.

Так, Евгений Ульянов предложил внести изменения в часть 1, статьи 10 и закрепить в Конституции республики, что руководители муниципальных образований выбираются путем всенародного голосования.

"В последние годы в Карелии практически повсеместно были отменены прямые выборы руководителей муниципальных образований. Это привело к тому, что чиновники даже на местном уровне перестали быть подотчетными избирателям, - пояснил Евгений Ульянов. - Они работают для начальства, а не для людей. Результат мы видим – принимаются антисоциальные, антинародные решения".

Лидер КПРФ в Карелии считает, что возвращение прямых выборов глав и закрепление этой нормы в Конституции позволит сделать работу власти на местах более эффективной, а главное – создаст условия для принятия справедливых решений в интересах избирателей.