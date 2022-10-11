Умельцы продали в Коми партии сайры, сделанной из карельской селедки

Россельхознадзор обнаружил партию поддельной консервированной сайры, сырье поступило из Карелии.

Во время проверки специалисты Россельхознадзора нашли в Коми партии консервированной сайры, произведенной из сельди.



Выяснилось, что с 1 января по 3 ноября в Коми поступили 25 партий консервов из сайры, выработанной рыбоконсервным заводом в Крыму. Все консервы в республику направил один московский поставщик.



Анализ показал, что крымский завод использовал в качестве сырья мороженую сельдь без головы, полученную от поставщика из Карелии. При этом указанный в ветеринарных документах объем сельди был нелогично мал для производства консервов: из шести тысяч килограммов сельди было произведено 10 тысяч килограммов консервов.



Таким образом, рыбные консервы имеют признаки фальсификации.



Информацию о нарушениях направили коллегам в Крым для принятия мер.