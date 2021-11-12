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Умер Александр Градский

Новости. Общество
08:39, 28 Ноября 2021
фото: РИА Новости / Илья Питалев

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Известный певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни в больнице.

Сегодня, 28 ноября, ночью в Москве умер советский и российский певец, композитор Александр Градский.

На Первом канале опубликовали заявление по случаю смерти Градского.

«Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича», — говорится в сообщении Первого канала в Facebook.

Предположительно, причиной смерти шоумена могли стать тяжелые последствия инсульта. За его жизнь последние 12 часов отчаянно боролись медики. К несчастью, их усилия оказались тщетны. Артист умер в больнице, сообщает «Пятый канал».

За время творчества народный артист России записал более 40 альбомов.

Последние несколько лет он был наставником в телешоу «Голос».

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