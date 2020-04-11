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Умер бывший вице-премьер правительства Карелии и мэр Петрозаводска Виктор Масляков (СРОЧНО)

Новости. Общество
20:47, 11 Апреля 2020
фото: Аркадий Колыбалов / Российская газета
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Скоропостижно скончался Виктор Масляков – бывший вице-премьер правительства Карелии и мэр Петрозаводска.

Как нам стало известно, Виктор Николаевич Масляков умер в субботу, 11 апреля в своей квартире в Петрозаводске.

Недавно Маслякову исполнилось 60 лет.

Напомним, Виктор Масляков руководил холдингом "Кареллеспром", был заместителем председателя правительства Карелии и мэром Петрозаводска. Потом уехал в Москву, где возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства.

В последнее время Виктор Масляков жил в Петрозаводске и вместе с братом занимался молокозаводом "Славмо" - предприятием, которое принадлежит семье Масляковых.

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Комментарии

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Вася
2020-04-11 22:13:33
Бабушка плачет от жалости к американцам и просит Путина помочь им..
asusls
2020-04-11 21:47:32
Земля пухом, Виктор Николаевич ! Очень жаль!
Мих
2020-04-11 21:32:08
Соболезную , очень жалко .
banan
2020-04-11 21:24:03
Соболезную
Chopper
2020-04-11 21:07:44
Вывеску "Славмо" он придумал. А предприятие создано ещё при советской власти.
Гость
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