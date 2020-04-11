Умер бывший вице-премьер правительства Карелии и мэр Петрозаводска Виктор Масляков (СРОЧНО)

Скоропостижно скончался Виктор Масляков – бывший вице-премьер правительства Карелии и мэр Петрозаводска.

Как нам стало известно, Виктор Николаевич Масляков умер в субботу, 11 апреля в своей квартире в Петрозаводске.

Недавно Маслякову исполнилось 60 лет.

Напомним, Виктор Масляков руководил холдингом "Кареллеспром", был заместителем председателя правительства Карелии и мэром Петрозаводска. Потом уехал в Москву, где возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства.

В последнее время Виктор Масляков жил в Петрозаводске и вместе с братом занимался молокозаводом "Славмо" - предприятием, которое принадлежит семье Масляковых.