Умер философ, поэт Юрий Линник

Юрий Владимирович Линник скончался 5 мая на 75 году жизни.

- Мне трудно в это поверить. Еще недавно, в Библионочь, гениальный Линник рассказывал о Рерихе, а сегодня его сердце остановилось, - пишет редактор интенет-журнала "Лицей" Наталья Мешкова.

Философ, поэт, ученый, коллекционер — глыба, а не человек!

Сколько раз слушала его и каждый раз поражалась уникальным знаниям. Больше того — всегда было ощущение, что идеи приходят к нему из Космоса, которым он так восхищался. Для меня он был инопланетянином, потому что простой человек не может вместить в себя всего того, что вмещали его разум и сердце.

Он не был воцерковленным человеком, но лучших богословских стихов, чем у него, я не знаю. Написать о сути семи Вселенских соборов в магистралах? Кому это под силу? Так понимать и чувствовать красоту православной иконы, храма! Нет ничего случайного: он скончался в канун дня памяти святого Георгия Победоносца, чье имя носил.

Его жизненный путь был подчинен одному — поиску красоты и истины. Полжизни он безуспешно бился за то, чтобы в Карелии появился Полимусейон, в который бы ехали со всего мира посмотреть уникальные коллекции, собранные профессором Линником на собственные скромные средства. Среди них уникальная коллекция произведений художников космистов-амаравеллистов.

Он был бессребренником. Его квартира – богатейшая библиотека, состоящая сплошь из раритетов. Человек, достойный полного собрания сочинений, печатал свои удивительные тексты нонпарелью в маленьких книжечках на собственные средства… Ничто в России не изменилось. Мы не любим своих гениев, божьих посланников.

Как он любил Россию! Как чувствовал и понимал Русский Север! Как любил природу!

"Чем я занимаюсь", — задавал себе вопрос Линник и отвечал: Ускоряю Вселенную!

Мы потеряли человека, масштаб личности которого оказались не способны оценить.

Дорогой Юрий Владимирович, простите нас. Вечная Вам память!