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Новости. Общество
14:54, 10 Августа 2018
фото: Николай Смирнов/rk.karelia.ru

Умер художник, разрисовавший фасад кинотеатра "Калевала"

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Умер пермский художник Александр Жунев, который несколько лет назад разрисовал в Петрозаводске фасад кинотеатра "Калевала". Ему было всего 34 года.

Печальную новость в пятницу сообщила в "ВКонтакте" супруга художника Анна Жунева.

"Пишу, не веря в буквы и слова. Вчера не стало Саши, моего мужа. Он умер ночью в поезде, направляясь из Москвы домой, в Пермь. Уснул и больше не проснулся. Остановилось сердце, стучавшее всего 34 года", - написала она.


фото: Александр Жунев/vk.com

"Саша принадлежал не только и не столько семье; его голова всегда была забита идеями, направленными за пределы тихой частной жизни. Он мечтал преображать мир, делать его ярче и интереснее. И это у него получалось", - добавила Анна Жунева. 

Прощание с Александром Жуневым пройдет в Перми 11 августа.

"Если вы чувствуете отклик нашей утрате, можете прийти. Или просто возложить цветы и зажечь свечи возле его работ в городе – этакий флешмоб в память о стрит-арт художнике", - предложила Анна.


фото: Николай Смирнов/ rk.karelia.ru

В 2015-2016 гг. Александр Жунев изобразил на стене кинотеатра "Калевала" в Петрозаводске героев легендарного эпоса.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-08-10 15:45:40
Ужасно разрисовал, наш небесный бог Укко покарал его наконец.
banan
2018-08-10 14:58:09
Очень жаль. Спасибо Александру за участие в преображении нашего города. Соболезнования семье и близким.
Гость
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