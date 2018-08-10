Умер художник, разрисовавший фасад кинотеатра "Калевала"

Умер пермский художник Александр Жунев, который несколько лет назад разрисовал в Петрозаводске фасад кинотеатра "Калевала". Ему было всего 34 года.

Печальную новость в пятницу сообщила в "ВКонтакте" супруга художника Анна Жунева.

"Пишу, не веря в буквы и слова. Вчера не стало Саши, моего мужа. Он умер ночью в поезде, направляясь из Москвы домой, в Пермь. Уснул и больше не проснулся. Остановилось сердце, стучавшее всего 34 года", - написала она.



фото: Александр Жунев/vk.com

"Саша принадлежал не только и не столько семье; его голова всегда была забита идеями, направленными за пределы тихой частной жизни. Он мечтал преображать мир, делать его ярче и интереснее. И это у него получалось", - добавила Анна Жунева.

Прощание с Александром Жуневым пройдет в Перми 11 августа.

"Если вы чувствуете отклик нашей утрате, можете прийти. Или просто возложить цветы и зажечь свечи возле его работ в городе – этакий флешмоб в память о стрит-арт художнике", - предложила Анна.



фото: Николай Смирнов/ rk.karelia.ru

В 2015-2016 гг. Александр Жунев изобразил на стене кинотеатра "Калевала" в Петрозаводске героев легендарного эпоса.