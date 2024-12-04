Умер известный российский теле- и радиоведущий, два года боровшийся с онкологией

На 63 году жизни известный врач-диетолог Алексей Ковальков, принимавший участие в программах ведущих российских СМИ в качестве консультанта.

Известный российский врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН, теле- и радиоведущий Алексей Ковальков умер в возрасте 62 лет, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на News.ru.

Издание отмечает, что последние два года Алексей Ковальков боролся с онкологическим заболеванием. Эксперт входил в тройку самых востребованных диетологов Москвы по версии журнала Forbes. Также врач часто принимал участие в программах и документальных фильмах ведущих российских СМИ в качестве консультанта.

Как отмечает Starhit, Ковальков стал известен на всю страну, рассказав о том, как ему удалось похудеть на 80 килограммов. Врач изучал, почему люди толстеют и как можно сбросить лишние кило и больше не возвращаться в прежний вес. Его опыт вдохновлял зрителей взяться за себя, а знаменитости обращались к нему, чтобы тоже стать стройнее. Так, среди его звездных клиентов были Любовь Успенская, Ольга Картункова, Алена Апина, Ирина Пегова, Корнелия Манго.

Фото: Dr.Kovalkov / YouTube