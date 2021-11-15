Умер известный художник Карелии Аркадий Морозов

Известный карельский график, живописец, член Международной Федерации художников ЮНЕСКО Аркадий Иванович Морозов скончался на 72-м году жизни.

В Министерстве культуры Республики Карели сообщили о смерти известного художника-графика, живописца, педагога, сценографа — Аркадия Ивановича Морозова.

Аркадий Морозов учился в Петрозаводском педагогическом училище № 2, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Член Союза художников России с 1987 года, член Международной федерации художников Юнеско с 1997 года, заслуженный деятель искусств Республики Карелия, лауреат премии Главы Республики Карелия «Сампо».

С 1975 года Аркадий Морозов работал в области графического дизайна, сотрудничал с издательствами «Карелия», Kipina, Punalippu, создавал афиши и рекламные плакаты фестивалей, конкурсов, дизайн интерьеров для различных предприятий и организаций, сценографию и костюмы для театральных постановок. Художника интересовали разные техники: офорт, литография, ксилография. Он занимался живописью, инсталляциями, перформансами.

Аркадий Иванович был постоянным участником городских, региональных, всероссийских и международных выставок в области дизайна и изобразительного искусства, преподавал и работал с молодежью, выступал куратором студенческих выставок и конкурсов в России и за рубежом, разрабатывал образовательных программ.

Работы Аркадия Морозова находятся в собраниях многих музеев и галерей — Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Музей-заповедник «Кижи», Валаамский Музей-заповедник, Центр Изопропаганды (Москва), Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань), Калининградская картинная галерея, Музей современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), Центр графики (Люблин, Польша), Муниципалитет г. Йоэнсуу, Коллекция картинной галереи издательства «Kalev» (Оулу, Финляндия), Коллекция «Коммуник-арт» (Брюссель, Бельгия), Хантос Янош Музеум (Дьёр, Венгрия), Галерея «Артелли» (Йоэнсуу, Финляндия), Ресурсный центр тиражной графики Центральной Академии художеств (Малайзия), Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Париж, Франция) и др., а также в частных собраниях.

Министерство культуры Республики Карелия выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Аркадия Морозова.