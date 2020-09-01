Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Возле гимназии №17 в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта 3
Сегодня 12:02
Четыре автомобиля столкнулись на въезде в Петрозаводск 2
Сегодня 15:13
Екатерина Дорожко из Карелии вернулась в Instagram после слухов об измене мужа-футболиста (ФОТО) 3
Сегодня 08:36
"Местные жители поняли, что на приезжих можно сорвать денег" 3
Сегодня 16:48
Ладья из Петрозаводска пришвартовалась в Америке (ФОТО) 21
Сегодня 10:38

Умер народный артист, звезда сериала "Воронины" Борис Клюев

Новости. Общество
22:35, 01 Сентября 2020
фото: © Михаил Метцель/ТАСС
Загрузка...

Борис Клюев скончался на 77 году жизни.

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала агентству ТАСС, что в последнее время артист был тяжело болен. Время и место похорон пока неизвестны.

В 2019 году Клюев признался, что страдает от онкологического заболевания. По его словам, болезнь не мешала ему играть в театре и сниматься в кино.

В 2018 году появилась информация, что у Клюева диагностировали рак легких, однако позднее он эту информацию опроверг, пишет "Лента.ру".

Борис Клюев наиболее известен по сериалу "Воронины", где сыграл Николая Петровича. Он также снялся в серии телефильмов Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" в роли Майкрофта Холмса. Помимо этого, артист появился в сериалах "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей" и "Физрук".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск
25.08.2020, 09:47
Эпидемия и долги поставили владельца "Лотос Плазы" на грань банкротства

Аналитика

Сегодня 16:35
Капитал
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
Карелию накрыл туристический поток, к которому республика оказалась не готова.
Добровольно-принудительный укол 4
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 5
31.08.2020 11:00
К началу учебного года готовы 1
26.08.2020 16:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
Сегодня 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»