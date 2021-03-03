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Умер народный писатель Карелии Марат Тарасов

Новости. Общество
11:56, 04 Марта 2021
фото: © Министерство культуры Карелии
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На 91-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник культуры Карельской АССР Марат Тарасов.

О смерти известного карельского писателя сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. Он назвал уход Марата Васильевича большой потерей для карельской и российской литературы.

"Представитель знаменитого поколения поэтов-шестидесятников, он дружил с Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко. В те годы произведения нашего знаменитого земляка звучали на радио и по телевидению, публиковались в газетах и журналах. На протяжении последующих лет его литературный талант обретал новые грани. Марат Васильевич автор не только замечательных стихов, но и многочисленных переводов на русский язык произведений карельских писателей и поэтов, в том числе Ялмари Виртанена, Тобиаса Гуттари, Николая Лайне, Яакко Ругоева. За более чем 70-летнюю творческую деятельность были опубликованы десятки его поэтических книг, публикаций в периодической печати, литературоведческих работ, переводов", - пишет глава Карелии.

Артур Парфенчиков напомнил, что Марат Тарасов был очень активным и деятельным человеком: помимо литературного творчества занимался общественной работой, 14 лет возглавлял Карельский союз писателей. Всегда помогал молодым авторам.

Глава Карелии выразил искренние соболезнования родным и близким Марата Васильевича.

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