Умер первый главный врач Дома сестринского ухода в Петрозаводске

Ушел из жизни бывший руководитель Дома сестринского ухода Геннадий Фрилунд.

Геннадий Унтович Фрилунд был первым главным врачом учреждения, которое оказывает паллиативную помощь. Оно было создано в Петрозаводске в 1994 году. Фрилунд руководил Домом сестринского ухода до 2013 года, пишут в паблике Центра паллиативной медицинской помощи республики.

— Об этом руководителе и человеке можно сказать только хорошие и теплые слова, — говорит главная медицинская сестра Центра паллиативной медицинской помощи Ольга Таланова.

Она и все, кто работал и пересекался по жизни с Геннадием Унтовичем, рассказывают, что он был очень добрым, очень понимающим человеком, который всегда мог прийти по помощь. А еще это был очень хороший организатор, очень требовательный к окружающим и, в первую очередь, к себе.

Центр паллиативной медицинской помощи выражает искренние соболезнования родным и близким Геннадия Унтовича.

Прощание с медиком состоится 4 августа с 11.00 до 12.00 по адресу: ул. Вольная 4, зал № 2.