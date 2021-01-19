Умер писатель и "главный лесной журналист" Карелии

Главный редактор газеты "Лесная Карелия" Николай Иванович Сабуров умер на 70-ом году жизни.

Как сообщает Союз журналистов Карелии, долгие годы он был главным редактором газеты "Лесная Карелия", работал собственным корреспондентом федеральной "Лесной газеты".

Писал об отрасли и ее проблемах, о работавших в ЛПК людях, об экологической безопасности. Его называли "главный лесной журналист" республики.

Почетное звание Заслуженного журналиста Республики Карелия получил за многолетний плодотворный труд в средствах массовой информации и большой вклад в развитие журналистики.

Был автором и соавтором книг, иронических рассказов и стихов.

Союз журналистов Карелии выражает семье Николая Ивановича Сабурова соболезнования.