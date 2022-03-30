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Умер почетный гражданин Петрозаводска Владимир Минаров

Новости. Общество
16:49, 25 Апреля 2022

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На 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Владимир Минаров.

Не стало Владимира Ефимовича Минарова, которому в 2009 году было присвоено звание «Почетный гражданин Петрозаводска». Об этом сообщили в Петросовете.

Владимир Ефимович Минаров родился 10 сентября 1924 года в Саратове. С июня 1941 года учился в Ленинградском высшем военно-морском ордена Ленина Краснознаменном училище имени Фрунзе, в ноябре 1943 года добровольцем ушел на фронт, где всю войну прослужил морским артиллеристом. В 1944 году на корабле «Московский комсомолец» Владимир Ефимович освобождал Петрозаводск от финских оккупантов. За мужество и героизм был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 2021 году Владимир Минаров был удостоен медали «За заслуги перед Республикой Карелия».

Председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис и депутаты горсовета выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким Владимира Ефимовича Минарова.

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