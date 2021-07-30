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Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, который начал работать еще при Сталине

Новости. Общество
20:40, 01 Августа 2021
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

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Легенда журфака Ясен Засурский скончался на 92-ом году жизни.

Президент факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе факультета.
"Да, сегодня ушел от нас великий человек", - подтвердили в свою очередь ТАСС в пресс-службе МГУ.

"Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он - такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский - последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны", - добавил собеседник агентства на факультете.

"Ясен Николаевич пришел работать в Московский университет еще при Сталине. В хрущевские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов - от Брежнева до Путина. В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что Засурский стал живой легендой.

"Преподаватель, заведующий кафедрой, заместитель декана, декан, президент - во всех своих ипостасях Ясен Николаевич олицетворял Учителя, способного увлечь многочисленных учеников; руководителя, вырастившего сотни кандидатов и десятки докторов наук; человека, который мог поддержать в трудную минуту, разрядить напряженную обстановку доброй шуткой. Рассказы выпускников о своем наставнике (а их у профессора Засурского несколько десятков тысяч) давно превратились в легенды. Легендой стал и сам президент журфака", - добавили на факультете.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.

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