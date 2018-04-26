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Новости. Происшествия
15:36, 26 Апреля 2018

Умер рабочий, летом упавший с высоты при строительстве "Леруа Мерлен" в Петрозаводске

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Рабочий, который летом 2017 года получил тяжелую травму, упав с высоты при строительстве гипермаркета "Леруа Мерлен" в Петрозаводске, впоследствии умер.

Об этом сегодня сообщил замруководителя Государственной инспекции труда в Карелии Михаил Федоров, выступая в Доме профсоюзов на семинаре, посвященном анализу несчастных случаев на производстве.

Напомним, в июне 2017 года двое рабочих, по информации ГУ МЧС Карелии, выполняли работы на глубине 10 метров – строили резервуар. Окончив работы, мужчины стали подниматься через колодец по деревянной лестнице. Лестница не выдержала веса двух человек и сломалась. В результате рабочие упали вниз с огромной высоты. При падении один из из них получил перелом ноги, второй – травму головы.

Как сообщил сегодня замруководителя трудовой инспекции Михаил Федоров, рабочий, получивший открытую черепно-мозговую травму, "фактически превратился в лежачего больного и впоследствии умер".

При этом Федоров отметил, что когда произошел данный несчастный случай, ни одна из работавших на объекте организаций не известила об этом трудовую инспекцию.

"Государственная инспекция труда Республики Карелия по заявлению матери пострадавшего смогла провести дополнительное расследование вышеуказанного несчастного случая", - сказал он, добавив, что с декабря 2017 года в Петрозаводском городском суде рассматривается дело о компенсации морального вреда в связи с произошедшим несчастным случаем.

За 2017 год и первые два месяца 2018 года трудовая инспекция Карелии завершила расследование 97 несчастных случаев, в том числе более 30 – со смертельным исходом.

"Из 97 несчастных случаев только 61 расследовался по извещению от работодателей. А 36 несчастных случаев расследовались по обращению пострадавших или их родственников", - отметил Михаил Федоров.

Из тех несчастных случаях, о которых работодатели сообщили в трудовую инспекцию, каждый третий произошел с работниками организаций, зарегистрированных за переделами Карелии.

"Санкт-Петербург дал нам восемь несчастных случаев на территории Карелии, Москва также восемь. Три несчастных случая произошли в организациях, зарегистрированных в Вологодской области, по одному несчастному случаю дали нам организации, зарегистрированные в Архангельской и Мурманской областях", - сказал представитель инспекции.

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