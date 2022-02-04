Умер режиссер сериала «Убойная сила»

Российский режиссер и сценарист Виктор Бутурлин скончался на 76-м году жизни.

Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в «Ленфильме», пишут «Известия».

«Коллеги Виктора Батурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником. Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими», — говорится в сообщении.



Ленфильм

О времени прощания будет сообщено позднее.

Виктор Бутурлин — советский и российский кинорежиссер, сценарист и художник. Дебютировал на «Ленфильме» музыкальной лентой «Аплодисменты, аплодисменты». Работал над такими сериалами как «Время любить», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Алька», «Жить сначала» и другими.

Среди последних работ режиссера — документальная картина «Одна на всех» о Великой Отечественной войне.