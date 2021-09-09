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Умер знаменитый баскетболист, уроженец Петрозаводска Андрей Макеев

Новости. Общество
11:53, 15 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «Петрозаводск спортивный»

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Чемпион СССР, бронзовый призер Олимпийских игр, тренер сборной России по баскетболу на колясках Игорь Гениевич Макеев ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Как сообщил паблик «Петрозаводск спортивный», 13 сентября ушёл из жизни мастер спорта международного класса, бронзовый призер Олимпийских летних игр 1976 года, чемпион СССР в составе ленинградского «Спартака» Андрей Гениевич Макеев.

Всю жизнь этот человек посвятил баскетболу. Ему было 69 лет.
Андрей Гениевич родился в Петрозаводске, он воспитанник детско-юношеской спортивной школы № 4, но вся его спортивная карьера была связана сначала с ленинградским баскетболом, а затем с баскетболом Санкт-Петербурга. Победитель Первенства РСФСР среди школьников в 1968 год, Андрей Макеев с 1969-го года выступал за ленинградский «Спартак», был одним из творцов триумфа 1975-го года, а также стал шестикратным серебряным и двукратным бронзовым призером страны, обладателем Кубка СССР, дважды победителем Кубка обладателей Кубков европейских стран.

После завершения игровой карьеры Андрей Гениевич сохранил деловую активность и всеми силами помогал развитию отечественного баскетбола. До последних дней тренировал команду по баскетболу на колясках «БасКи» и был тренером сборной России по баскетболу на колясках.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иван Ильичъ
2021-09-15 12:07:24
Хороший был человек! И брата его помним!
В то время в Петрозаводске была сильная баскетбольная команда, нынче успехами похвастаться особо нЕкому, дальше СЗФО , из игровых видов, никто пробиться не может, ДЮСШ работают слабо, просто зарплату получают и пустышные турниры рекламируют для непосвящённых зрителей, вешая лапшу на уши....
Хорошие спортсмены ,как и раньше, уезжают отсюда,условий и тренеры устарели. .
Гость
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