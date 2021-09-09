Умер знаменитый баскетболист, уроженец Петрозаводска Андрей Макеев

Чемпион СССР, бронзовый призер Олимпийских игр, тренер сборной России по баскетболу на колясках Игорь Гениевич Макеев ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Как сообщил паблик «Петрозаводск спортивный», 13 сентября ушёл из жизни мастер спорта международного класса, бронзовый призер Олимпийских летних игр 1976 года, чемпион СССР в составе ленинградского «Спартака» Андрей Гениевич Макеев.

Всю жизнь этот человек посвятил баскетболу. Ему было 69 лет.

Андрей Гениевич родился в Петрозаводске, он воспитанник детско-юношеской спортивной школы № 4, но вся его спортивная карьера была связана сначала с ленинградским баскетболом, а затем с баскетболом Санкт-Петербурга. Победитель Первенства РСФСР среди школьников в 1968 год, Андрей Макеев с 1969-го года выступал за ленинградский «Спартак», был одним из творцов триумфа 1975-го года, а также стал шестикратным серебряным и двукратным бронзовым призером страны, обладателем Кубка СССР, дважды победителем Кубка обладателей Кубков европейских стран.

После завершения игровой карьеры Андрей Гениевич сохранил деловую активность и всеми силами помогал развитию отечественного баскетбола. До последних дней тренировал команду по баскетболу на колясках «БасКи» и был тренером сборной России по баскетболу на колясках.