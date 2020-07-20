Умер знаменитый ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

Александр Беляев скончался после долгой борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает "Комсомольская правда".

Знаменитый телеведущий прогноза погоды, кандидат географических наук Александр Беляев скончался на 72-м году жизни. Как пишет "Комсомольская правда", он долгое время боролся с онкологией лёгкого.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что знаменитый телеведущий прогноза погоды перенес несколько операций и множество курсов химиотерапии.

В начале мая Александр Беляев перенёс тяжёлую операцию после резкого ухудшения самочувствия в марте.