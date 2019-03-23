Умерла певица Валентина Дворянинова, исполнившая песню "Карелия"

Популярная советская певица Валентина Дворянинова ушла из жизни на 92-м году.

Ужасная трагедия произошла 22 марта, пишет "Российская газета".

На 92-м году ушла из жизни популярная советская певица Валентина Дворянинова. Обладательница красивого и душевного сопрано была популярна и любима во времена советской эстрады.

Именно Валентина Петровна первая в 1964 году записала знаменитую песню из телепередачи "Спокойной ночи малыши", под ее голос двенадцать лет засыпала вся детвора Советского Союза вместе с их усталыми игрушками.

Певица шесть лет была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем.

Визитной карточкой артистки навсегда остались шлягеры "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".

"Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время", – сказала Ольга Диктович, многолетняя подруга певицы.

Валентина Петровна жила одна, детей у нее было. Не было у любимой певицы миллионов, собственной квартиры, всю жизнь она прожила в комнате коммунальной квартиры.

Прощание с Валентиной Петровной Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.

Удивительное совпадение: Валентина Дворянинова всю жизнь крепко дружила с Валентиной Толкуновой. Обе Валентины ушли из жизни в один день – 22 марта. С разницей в девять лет.