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«Умная» система «Ростелекома» будет следить за экологической обстановкой в Карелии

Новости. Общество
16:20, 08 Сентября 2022
фото: © Ростелеком

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Пилотный проект «Ростелекома» по экологическому мониторингу стартовал в Карелии.

«Умная» система будет следить за состоянием воды, воздуха и почвы и оперативно передавать информацию ведомствам, которые за них отвечают. Презентация проекта состоялась 6 сентября в Петрозаводске.

В основе проекта лежит работа специализированной цифровой платформы, собственной разработки «Ростелекома». Платформа — это универсальный инструмент, позволяющий собирать данные об экологической обстановке в регионе и автоматически передавать их в уполномоченные ведомства. С его помощью они будут своевременно получать необходимую информацию и смогут вовремя принимать нужные решения. Подобный подход напрямую влияет на качество жизни жителей республики.

В числе информации, которая будет собираться: качество воздуха, воды и почв, радиационный фон. Также система будет предупреждать о пожарах и подтоплениях, строить прогнозы, моделировать экологические изменения.

«Сегодня мы развернули в Карелии инновационное решение, которое поможет региону стать еще более привлекательным для жизни и туризма. Наша платформа решает множество задач для обеспечения экологической безопасности. В первую очередь — это возможность осуществлять непрерывный автоматизированный контроль за состоянием окружающей среды и оперативно реагировать на все изменения», — рассказал о проекте вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Реализация проекта началась с Петрозаводска. На набережной Онежского озера и на Нойбранденбургской улице были установлены датчики, отслеживающие качество воздуха по более чем двадцати параметрам. Во время презентации проекта специалист наглядно продемонстрировал, как это будет работать. Если датчик сработает, то на рабочее место сотрудника экологического надзора сразу придёт тревожное сообщение, и система подберет оптимальный план действий.

«Благодарю „Ростелеком“ за разработку важной для региона системы. Теперь мы сможем оперативнее реагировать на изменения экологической ситуации. Работу с оператором по проекту продолжим — соглашение о взаимодействии подписали на бизнес-форуме „Карелия-Санкт-Петербург“», — сказал глава Карелии.

Цифровая платформа экологического мониторинга может работать совместно с другими ИТ-продуктами. А при подключении к системе видеонаблюдения поможет модернизировать еще одну сферу в регионе — вывоз твердых коммунальных отходов. Датчики и камеры видеонаблюдения позволят контролировать заполняемость мусорных контейнеров, а в случае возникновения инцидентов информация будет оперативно передана ответственным службам.

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