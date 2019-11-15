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Новости. Общество
22:00, 15 Ноября 2019
фото: © Артем Коротаев/ТАСС

"Умные" остановки могут появиться в России

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Такие остановки будут автоматически вызывать автобус.

Умные" остановки, которые будут автоматически вызывать автобус, могут появиться в России в пилотном режиме в 2020 году, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ "Автонет" Ярослава Федосеева.

"Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае, если на ней соберется от пяти до 10 человек. Такая технологическая новинка создается в рамках платформы "Автодата". В пилотном режиме разработку планируется внедрить в 2020 году, полноценно сервис заработает годом позднее – в 2021 году", – сказал Федосеев.

Принцип работы инновационного сервиса следующий: необходимо нажать на специальную кнопку вызова автобуса, установленную на остановке, после чего система проверяет количество пассажиров с помощью с видеодетектора. Если пассажиров более пяти, система автоматически выводит автобус на маршрут.

Сначала эксперимент запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях, следом – в Московской, Тамбовской и Томской областях.

По словам Федосеева, в новом сервисе предусмотрены услуги для пенсионеров и других льготников – для них на автобусной остановке будет установлена кнопка вызова социального такси.

"К примеру, если пенсионер не успевает к врачу из-за долгого отсутствия общественного транспорта, то сможет прямо на остановке с помощью кнопки вызвать льготное такси", –пояснил Федосеев.

Также предусмотрена возможность заранее вызвать автобус, если поездку планирует совершить группа из нескольких человек. 

"Функционал сервиса еще может измениться. Пока речь идет о внедрении исключительно технологии", – уточнил он.

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Комментарии

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Os
2019-11-15 22:47:33
В Петрозаводске, видимо, уже появились. Все остановки разбиты молодежью, которая недовольна тем, что вечером после 20 часов автобусов не дождаться. Видимо, так призывает автобус приехать.
бюджет
2019-11-15 22:24:33
Совсем уже опупели! Чубайсятина шагает по стране. Один дербанит бюджет своими нанофантазиями, теперь ещё мечтатели появились. А сколько Чубайсу наших налогов в год отваливают?
Гость
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